Msb: "Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları Neticesinde PKK...
1 saat önce
MSB: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:17 Kaynak: İHA
MSB: "Irak
kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." - ANKARA
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