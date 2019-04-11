Son Dakika Haberleri: Msb: "Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları Neticesinde PKK...

Msb: "Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları Neticesinde PKK...

1 saat önce

MSB: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Msb:
MSB: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:17 Kaynak: İHA
PKK, Irak, 3. Sayfa
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