Msb: "Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları Neticesinde,...
8 dakika önce
MSB: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
MSB: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:34 Kaynak: İHA
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