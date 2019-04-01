Son Dakika Haberleri: Msb: "Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları Neticesinde,...

Msb: "Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları Neticesinde,...

8 dakika önce

MSB: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Msb:
MSB: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:34 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu YSK Başkanı Sadi Güven'den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 11:42:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Msb: "Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları Neticesinde,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]