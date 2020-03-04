MSB: " Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 4, Hakurk 'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK 'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

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Metrobüste bir kadını taciz eden şüpheli yolcular tarafından dövüldü