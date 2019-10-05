MSB: Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü...
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MSB: Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:38 Kaynak: İHA
MSB: Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu. - ANKARA
Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 50'ye çıktı Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi