Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK'lı...
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MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK'lı...

1 saat önce

MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

MSB:
MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Harekatlarda en az 4 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
PKK, Zap bölgesi, Irak, 3. Sayfa
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