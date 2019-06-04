MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK'lı...
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MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
MSB: "Irak
kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK
'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Harekatlarda en az 4 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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