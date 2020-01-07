MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Irak kuzeyi Gara bölgesinde bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava... - Son Dakika

MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava...

6 saat önce

MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
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