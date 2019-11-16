Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava... - Son Dakika

MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava...

6 saat önce

MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:31 Kaynak: İHA
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