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MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava...
6 saat önce
MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:31 Kaynak: İHA
MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." - ANKARA
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