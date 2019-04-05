Msb: "Irak Kuzeyi Gara Bölgesine Düzenlenen Hava Harekâtı Neticesinde, PKK Bölücü Terör Örgütü...
23 dakika önce
MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
MSB: "Irak
kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:51 Kaynak: İHA
Diyarbakır'da, Seçimi Kazanan HDP'li Mızraklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek
İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı