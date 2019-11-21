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MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak...
6 saat önce
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." - ANKARA
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