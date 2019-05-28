Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatında şu ana kadar 9...
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MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatında şu ana kadar 9...

2 saat önce

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatında şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatında şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:10 Kaynak: İHA
Hakurk, Irak, 3. Sayfa
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