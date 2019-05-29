Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha...
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MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha...

50 dakika önce

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:54 Kaynak: İHA
Hakurk, Irak, 3. Sayfa
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