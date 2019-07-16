Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile 153 mayın ve EYP imha...
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MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile 153 mayın ve EYP imha...

34 dakika önce

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile 153 mayın ve EYP imha edildi.

MSB:
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile 153 mayın ve EYP imha edildi. 177 mağara ve sığınak da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi." - ANKARA
Hakurk, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:53 Kaynak: İHA
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