MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile 153 mayın ve EYP imha...
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MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile 153 mayın ve EYP imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:53 Kaynak: İHA
MSB: "Irak
kuzeyi Hakurk
bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile 153 mayın ve EYP imha edildi. 177 mağara ve sığınak da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi." - ANKARA
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