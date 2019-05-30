MSB."Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale...

MSB."Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB."Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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