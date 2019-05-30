Son Dakika Haberleri: MSB."Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale...
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MSB."Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale...

7 dakika önce

MSB."Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB.
MSB."Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:17 Kaynak: İHA
PKK, Hakurk, Irak, 3. Sayfa
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