MSB Irak kuzeyi Hakurk'ta 5 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB Irak kuzeyi Hakurk'ta 5 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB Irak kuzeyi Hakurk'ta 5 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MSB Irak kuzeyi Hakurk'ta 5 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

MSB Irak kuzeyi Hakurk'ta 5 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

MSB Irak kuzeyi Hakurk'ta 5 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Hakurk, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:32 Kaynak: DHA

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