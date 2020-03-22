MSB Irak kuzeyi Hakurk'ta 5 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB Irak kuzeyi Hakurk'ta 5 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MSB Irak kuzeyi Hakurk'ta 5 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
MSB Irak kuzeyi Hakurk'ta 5 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:32 Kaynak: DHA
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