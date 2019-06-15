Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen...
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MSB: "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen...

1 saat önce

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu.

MSB:
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
PKK, Irak, Hakurk, 3. Sayfa
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