MSB: "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen...
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MSB: "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
MSB: "Irak
kuzeyi Hakurk
'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK
'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu." - ANKARA
Pençe Harekâtı'nda 118 mağara ve sığınak imha edildi
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