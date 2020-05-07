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MSB: "Irak kuzeyi Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit...
6 saat önce
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 10:25 Kaynak: İHA
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