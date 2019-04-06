Msb: "Irak Kuzeyi Kandil Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatı Neticesinde, PKK Bölücü Terör Örgütü...
1 saat önce
MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
MSB: "Irak
kuzeyi Kandil
bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:14 Kaynak: İHA
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