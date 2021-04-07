Binlerce kişiye müjde! Torba Yasa Meclis'e sunuldu, paralar sahiplerine iade edilecek

Kendisini ülkeden kovan başbakanı ayağına getirtip kasıla kasıla poz verdi

Ramazan'da tam kapanma mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali canlı yayında verdi

- MSB: " Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK 'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."

Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile... - Son Dakika

Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor