MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile...
07.04.2021 20:45
- MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
- MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."
Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile... - Son Dakika
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