Son Dakika Haberleri: Msb: "Irak Kuzeyi Metina ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları Neticesinde, Bölücü Terör...

Msb: "Irak Kuzeyi Metina ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları Neticesinde, Bölücü Terör...

2 saat önce

MSB: "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Msb:
MSB: "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:15 Kaynak: İHA

Zap bölgesi, Metina, Irak, 3. Sayfa
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