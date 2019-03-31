Msb: "Irak Kuzeyi Metina ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları Neticesinde, Bölücü Terör...
2 saat önce
MSB: "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
MSB: "Irak
kuzeyi Metina
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:15 Kaynak: İHA
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