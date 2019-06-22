MSB: "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör...
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MSB: "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:33 Kaynak: İHA
MSB: "Irak
kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu." - ANKARA
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