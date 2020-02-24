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MSB: "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist Şırnak Silopi ve...
7 saat önce
MSB: "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist Şırnak Silopi ve Mardin Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu. Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
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