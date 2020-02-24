MSB: "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist Şırnak Silopi ve... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist Şırnak Silopi ve... - Son Dakika

MSB: "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist Şırnak Silopi ve...

7 saat önce

MSB: "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist Şırnak Silopi ve Mardin Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu.

MSB:

MSB: "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/ YPG'li terörist Şırnak Silopi ve Mardin Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu." - ANKARA

Suriye, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Koronavirüs, İran'ın ardından Irak'a da sıçradı
Son Dakika: Tel Rıfat'ta PKK'lı sözde yöneticiler toplantı halindeyken vuruldu Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi Ceren Damar'ın katilinin avukatı skandal sözlerini savundu: Vicdanım çok rahat

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:27:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist Şırnak Silopi ve... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]