MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekâtında en az 5 terörist etkisiz hale...
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MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:22 Kaynak: İHA
MSB: "Irak
kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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