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MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz...
6 saat önce
MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:43 Kaynak: İHA
MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." - ANKARA
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