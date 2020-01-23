MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz... - Son Dakika

MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz...

6 saat önce

MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." - ANKARA

Zap bölgesi, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:43 Kaynak: İHA
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