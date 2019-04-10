Msb: "Irak Kuzeyi Zap, Gara ve Avaşin-Basyan Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları Neticesinde...
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MSB: "Irak kuzeyi Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:40 Kaynak: İHA
MSB: "Irak
kuzeyi Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." - ANKARA
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