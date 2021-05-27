MSB: Irak kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Şimşek' operasyonunda 10, 'Pençe-Yıldırım' bölgesinde 1 olmak üzere 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin pençesinden kaçış yok. Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonunda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.