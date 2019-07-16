Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak kuzeyinde 15 Temmuz 2019 tarihinde EYP patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımızın...
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MSB: "Irak kuzeyinde 15 Temmuz 2019 tarihinde EYP patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımızın...

7 saat önce

MSB: "Irak kuzeyinde 15 Temmuz 2019 tarihinde EYP patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştır.

MSB:
MSB: "Irak kuzeyinde 15 Temmuz 2019 tarihinde EYP patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ancak, bahse konu elim olayın bazı basın yayın kuruluşları tarafından Derecik ve Şemdinli'de vuku bulduğuna dair haberler yapıldığı tespit edilmiştir. Bizleri ve milletimizi acı ve üzüntüye boğan bu elim olaya hassasiyet gösterilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önem arz etmektedir." - ANKARA
Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:27 Kaynak: İHA
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