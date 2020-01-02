MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit - Son Dakika

MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekat Bölgesi'nde devam eden operasyonlarda, Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekat Bölgesi'nde devam eden operasyonlarda, Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 02 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ANKARA,


Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:34 Kaynak: DHA
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