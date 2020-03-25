MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit oldu (2) - Son Dakika

MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit oldu (2)
6 saat önce
8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMSB'den yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki TSK unsurlarına taciz atışı yaparak 2 askerin şehit olmasına neden olan teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu gerçekleştirildiği ve 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB'den yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki TSK unsurlarına taciz atışı yaparak 2 askerin şehit olmasına neden olan teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu gerçekleştirildiği ve 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:28 Kaynak: DHA
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