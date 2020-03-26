MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit oldu (3) - Son Dakika

MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit oldu (3)
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BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya için başsağlığı mesajı yayımladı.
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 25 Mart 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:08 Kaynak: DHA
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