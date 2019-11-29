Son Dakika Haberleri: MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,


Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:58 Kaynak: DHA
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