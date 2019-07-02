Son Dakika Haberleri: MSB: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

38 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe Harekatı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında PKK bölücü terör örgütü hedeflerinin vurulduğunu, en az 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]


Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe Harekatı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında PKK bölücü terör örgütü hedeflerinin vurulduğunu, en az 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:17 Kaynak: DHA
Zap bölgesi, Irak, Güncel
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