MSB: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi



Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe Harekatı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında PKK bölücü terör örgütü hedeflerinin vurulduğunu, en az 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,