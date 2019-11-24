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MSB: Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:39 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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