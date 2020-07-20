MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Haftanin, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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