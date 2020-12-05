MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.