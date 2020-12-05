MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

05.12.2020 19:15
MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.


MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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