MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 11:18 Kaynak: DHA
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