MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 17:40 - Kaynak: DHA
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