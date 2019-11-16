Son Dakika Haberleri: MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Aralık'tan itibaren ticari araç sürücülerine psikoteknik test raporu zorunlu hale getirildi
Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK kredi/burs sonuçları açıklandı İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 21:40:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]