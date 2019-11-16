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MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:11 Kaynak: DHA
MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
ANKARA,
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