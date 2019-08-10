Son Dakika Haberleri: MSB: Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.



Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:05 Kaynak: DHA
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