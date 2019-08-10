MSB: Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,

