MSB: Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
20 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:07 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,
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