Son Dakika › Güncel › MSB: Irak kuzeyinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
MSB: Irak kuzeyinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyona 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:10 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyona 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
Son Dakika Maske, tulum ve gözlük gibi koruyucu ürünlerin ihracı ön izne bağlandı Rusya'dan Türkiye'ye üstü kapalı mesaj! 93 Harbi'ni hatırlattılar Son Dakika: Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Irak Süleymaniye'de koronavirüs nedeniyle cemaatle namaz kılmak yasaklandı