MSB: Irak kuzeyinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Irak kuzeyinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak kuzeyinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyona 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak kuzeyinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyona 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.


Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:10 Kaynak: DHA
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