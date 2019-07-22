MSB: "Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu...
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MSB: "Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:27 Kaynak: İHA
MSB: "Irak
kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK
'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi." - ANKARA
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