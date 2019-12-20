MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe 1 ve 2 operasyonları kapsamında; 9 adet 5 kg... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe 1 ve 2 operasyonları kapsamında; 9 adet 5 kg... - Son Dakika

MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe 1 ve 2 operasyonları kapsamında; 9 adet 5 kg...

6 saat önce

MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe 1 ve 2 operasyonları kapsamında; 9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, havan namlusu ve bunlara ait malzemeler ele geçirilerek imha edildi.

MSB:

MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe 1 ve 2 operasyonları kapsamında; 9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, havan namlusu ve bunlara ait malzemeler ele geçirilerek imha edildi." - ANKARA

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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