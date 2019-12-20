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MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe 1 ve 2 operasyonları kapsamında; 9 adet 5 kg...
6 saat önce
MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe 1 ve 2 operasyonları kapsamında; 9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, havan namlusu ve bunlara ait malzemeler ele geçirilerek imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe 1 ve 2 operasyonları kapsamında; 9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, havan namlusu ve bunlara ait malzemeler ele geçirilerek imha edildi." - ANKARA
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