MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda, terör örgütü PKK'nın lojistik depo...
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MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:42 Kaynak: İHA
MSB: "Irak
kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK
'nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi." - ANKARA
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