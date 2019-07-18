Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda, terör örgütü PKK'nın lojistik depo...
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MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda, terör örgütü PKK'nın lojistik depo...

2 saat önce

MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi.

MSB:
MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi." - ANKARA
Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:42 Kaynak: İHA
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