MSB: "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile düzenlenen...
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MSB: "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:01 Kaynak: İHA
MSB: "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
PKK/PYD terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz Trump'ın, Türkiye'nin hazırlık yaptığı olası askeri operasyon konusundaki tavır değişikliği ne anlama geliyor? ABD Savunma Bakanı Esper, "Suriye'ye operasyonu onaylamıyoruz" paylaşımını sildi