Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile düzenlenen...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile düzenlenen...

MSB: "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile düzenlenen...

41 dakika önce

MSB: "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:01 Kaynak: İHA
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