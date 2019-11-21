Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri gri...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri gri... - Son Dakika

MSB: "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri gri...

6 saat önce

MSB: "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

MSB:

MSB: "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu." - ANKARA

Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
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