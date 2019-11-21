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MSB: "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri gri...
6 saat önce
MSB: "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
MSB: "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu." - ANKARA
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