Msb: Irak Kuzeyinde Terör Örgütü Hedefleri İmha Edildi
12 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), Irak
'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
Haber: ANKARA, -
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:30 Kaynak: DHA
Bakan Soylu'ya "5 Paralık Adam" Diyen Kılıçdaroğlu'na, Dokunulmazlığın Kaldırılması İçin Fezleke Hazırlandı
Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti
Davutoğlu'nun Eski Basın Danışmanından Dikkat Çeken Paylaşım
Son Dakika! Merakla Beklenen Gebze-Halkalı Banliyö Hattı Açıldı