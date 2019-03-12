Son Dakika Haberleri: Msb: Irak Kuzeyinde Terör Örgütü Hedefleri İmha Edildi

Msb: Irak Kuzeyinde Terör Örgütü Hedefleri İmha Edildi

12 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Msb: Irak Kuzeyinde Terör Örgütü Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

Haber:  ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:30 Kaynak: DHA

Irak, Güncel
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