Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. - Son Dakika

MSB: "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

6 saat önce

MSB: "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

MSB:

MSB: "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Irak, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
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