MSB: " Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK 'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla... - Son Dakika

Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti