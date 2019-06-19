MSB: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında...
1 saat önce
MSB: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
MSB: "Irak
kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK
'ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulundu." - ANKARA
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