Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında...
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MSB: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında...

1 saat önce

MSB: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulundu.

MSB:
MSB: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulundu." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
PKK, Hakurk, Irak, 3. Sayfa
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