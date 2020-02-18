MSB: "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4... - Son Dakika

MSB: "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4...

7 saat önce

MSB: "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek." - ANKARA

Hakurk, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
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